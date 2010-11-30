Депутати взялися за захист споживачів туристичних послуг

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” щодо інформування споживача туристичних послуг”.

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект підтримали 266 народних депутатів з 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою прийняття проекту закону є захист прав споживачів туристичних послуг, надання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про туристичний продукт, що забезпечить можливість їх свідомого і компетентного вибору.

На виконання частини першої статті 638 Цивільного кодексу України проект закону визначає істотні умови договору на туристичне обслуговування, які є необхідними для договору даного виду.

З метою посилення захисту прав споживачів проектом закону скасовується альтернативне використання суб’єктами туристичної діяльності ваучера як форми письмового договору поряд зі звичайним договором на туристичне обслуговування.

Проектом закону пропонується доповнити Закон „Про туризм” статтею 191 та внести зміни до статті 20 Закону “Про туризм” щодо переліку обов’язкових відомостей, які повинні зазначатися в інформації стосовно туристичного продукту, що реалізується туроператором (турагентом); істотних умов договору на туристичне обслуговування; виключного переліку підстав зміни туроператором (турагентом) ціни туристичного продукту, з обов’язковим використанням при цьому механізму розрахунку нової ціни туристичного продукту; двадцятиденного строку до початку подорожі, в який туроператор (турагент) має право змінити ціну туристичного продукту, погоджену сторонами договору на надання туристичної послуги; підстав відшкодування туроператором (турагентом) збитків споживачу у зв’язку з ненаданням або неналежним наданням туристичної послуги відповідно до погодженої сторонами договору.

Проектом закону пропонується виключити статтю 23 із Закону “Про туризм”, яка закріплює можливість укладання договору на туристичне обслуговування та договору на екскурсійне обслуговування шляхом видання ваучеру, а також положення частини другої статті 21 щодо можливого укладання договору на екскурсійне обслуговування шляхом видачі ваучера.