На доброчинний аукціон charitybuzz виставили побачення з британським актором Робертом Паттінсоном, який прославився роллю вампіра Едварда Каллена в кіносазі Сутінки.

На аукціон виставили побачення із зіркою Сутінків Робертом Паттінсоном

На момент написання цієї статті ціна лота оцінюється в $ 30 000, проте вона продовжує зростати.

Крім романтичної вечері з Паттінсоном володар лота також отримає можливість бути присутнім на зйомках фільму Сутінки. Сага. Світанок у Ванкувері.

Нагадаємо, що в серпні 2010 року журнал Glamour назвав Роберта Паттінсона найсексуальнішим чоловіком року. А восковий двійник актора виявився фігурою, яку найбільше цілують у знаменитому лондонському музеї воскових фігур мадам Тюссо.

Крім того, Паттінсон входить у Топ-50 найвпливовіших зірок шоу-бізнесу за версією журналу Entertainment Weekly.

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