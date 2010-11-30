Скрипка у Мамаєвій слободі презентує пластиліновий кліп «Щедрик»

1 грудня, о 16-00, – на самому початку зими «Країна мрій» запрошує до козацького селища «Мамаєва Слобода» на презентацію Третього Зимового фестивалю «Країна Мрій Різдвяна» та прем’єру святкового музичного кліпу "Щедрик" від Олега Скрипки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Країни мрій.

Історична довідка: «Щедрик» – твір Миколи Леонтовича, обробка давньої української новорічної щедрівки – найвідоміша на сьогоднішній день новорічна пісня в усьому світі в перекладі на англійську мову, що має назву «Колядка дзвонів». Уперше «Щедрик» був виконаний хором Київського Університету у 1916 році в Києві, а 5 жовтня 1921 року «Щедрик» був вперше презентований на концерті в Карнегі Холі в Нью-Йорку. У 1936 році Пітер Вільховський, який працював для радіо NBC, пише англійську версію слів до «Щедрика». Згодом пісня зазвучала у популярних кінофільмах «Гаррі Поттер», «Сам удома» та мультиплікаційному серіалі «Південний парк». Оригінальні інтерпретації твору робили відомі рок-гурти «Barenaked Ladies» та «Savatage», а переробка пісні у стилі «техно-данс» від DJ Demonix наразі стала культовою класикою електронного андеґраунду.

Узимку 2010 року власну версію славнозвісної композиції «Щедрик» записав Олег Скрипка. Музичний запис відбувався в студії на території Печерської Лаври за участю музикантів «Лє Гранд Оркестру» і Тараса та Олі Чубай. Кліп реалізував режисер-мультиплікатор Степан Коваль, який створив справжнє новорічне міні-кіно, виконане в жанрі пластилінової 3D-анімації.

Сценарій фільму, написаний професійним казкарем Сашком Лірником – це різдвяна історія маленького хлопчика, який знайомиться з найголовнішим святом на Землі, подорожуючи в часі із сучасного міста до стародавнього казкового села, де сірі будні розквітають барвистими фарбами радості – дорослі обертаються на дітей, а діти виростають та стають добрими людьми.