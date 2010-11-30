Забужко і Жадан - у фіналі "Книги року Бі-Бі-Сі"
16:53, 30 листопада 2010Культура
0 0
Церемонія нагородження - 10 грудня
Книжкова премія "Книга року Бі-Бі-Сі 2010" визначила п`ятірку книжок-фіналістів, одна з яких 10 грудня стане переможцем і отримає звання "Книга року Бі-Бі-Сі".
П`ятірка фіналістів:
Юрій Винничук. "Груші в тісті".
Анатолій Дністровий. "Дрозофіла над томом Канта".
Сергій Жадан. "Ворошиловград".
Оксана Забужко. "Музей покинутих секретів".
Володимир Лис. "Століття Якова".
Експертами Бі-Бі-Сі цього року стали професор УКМА Віра Агеєва, депутат Ольга Герасим`юк, телеведучий Андрій Куликов, журналіст "Української правди" Ірина Славінська та адміністратор премії, продюсер Бі-Бі-Сі Світлана Пиркало.
Церемонія нагородження переможця відбудеться 10 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter