Забужко і Жадан - у фіналі "Книги року Бі-Бі-Сі"

Книжкова премія "Книга року Бі-Бі-Сі 2010" визначила п`ятірку книжок-фіналістів, одна з яких 10 грудня стане переможцем і отримає звання "Книга року Бі-Бі-Сі".

П`ятірка фіналістів:

Юрій Винничук. "Груші в тісті".

Анатолій Дністровий. "Дрозофіла над томом Канта".

Сергій Жадан. "Ворошиловград".

Оксана Забужко. "Музей покинутих секретів".

Володимир Лис. "Століття Якова".

Експертами Бі-Бі-Сі цього року стали професор УКМА Віра Агеєва, депутат Ольга Герасим`юк, телеведучий Андрій Куликов, журналіст "Української правди" Ірина Славінська та адміністратор премії, продюсер Бі-Бі-Сі Світлана Пиркало.

Церемонія нагородження переможця відбудеться 10 грудня.

ВВС