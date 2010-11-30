Названо ведучих 83-ої церемонії вручення премії "Оскар"

Актори Джеймс Франко і Енн Хетеуей названо ведучими наступної 83-ій церемонії вручення премії "Оскар". Про це повідомляється в прес-релізі на офіційному сайті нагороди.

"Джеймс Франко і Енн Хетеуей є новим поколінням голлівудських ікон – молодими, енергійними й різносторонньо талановиті. Ми сподіваємося, що трансляція стане для них можливістю продемонструвати свої таланти, а також розважити світ", – заявили продюсери церемонії Брюс Коен і Дон Мішер.

Примітно, що і Франко і Хетеуей можуть, на думку експертів, претендувати на статуетки в різних номінаціях. Зокрема, Франко знявся в триллері "127 годин" оскароносного Денні Бойла, в якому зіграв альпініста, вимушеного ради порятунку з завалу відрізувати собі руку. Хетеуей, у свою чергу, зіграла разом з Джейком Гілленхолом у комедії "Любов і інші ліки".

Номінанти на "Оскар" будуть названі 25 січня 2011 року, а сама церемонія вручення відбудеться 27 лютого 2011 року в кінотеатрі "Кодак" у Лос-Анджелесі.

Лента.ru