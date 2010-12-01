Беллу Ахмадуліну поховають 3 грудня

Відома поетеса, письменниця, перекладачка Белла Ахмадуліна буде похована 3 грудня на Ваганьковському кладовищі в Москві.

Прощання з поетесою відбудеться 3 грудня в Центральному Будинку літераторів (ЦБЛ). Про це розповіла завідувачка літературно-творчим відділом ЦБЛ Наталія Познанська, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Громадянська панахида розпочнеться опівдні за московським часом. Потім Ахмадуліну поховають на Ваганьковському кладовищі.

Нагадаємо, що Белла Ахмадуліна померла 29 листопада на 74-му році життя.

*** Белла Ахмадуліна народилася 10 квітня 1937 року в Москві. Почала писати вірші ще у шкільні роки. Закінчила Літературний інститут у 1960 році.

Її перша збірка віршів Струна вийшов у 1962 році. Далі були поетичні збірки Озноб (1968), Уроки музики (1970), Вірші (1975), Завірюха (1977), Свіча (1977), Таємниця (1983).

Після її участі у виданні збірника Метрополь, який вийшов у 1979 році, кілька років ім`я Ахмадуліної не можна було навіть згадувати в пресі.

У 1989 році збірка її віршів Сад була удостоєна Державної премії СРСР в галузі літератури. У 1997 році нагороджена орденом За заслуги перед Вітчизною III ступеня. У 2004 році поетеса стала лауреатом Державної премії в галузі літератури і мистецтва.

Корреспондент