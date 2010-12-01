У Києві покажуть кращі короткометражки з усього світу

4-5 грудня о 17:00 у кінотеатрі "Жовтень" у Києві відбудуться покази найкращого з Третього міжнародного фестивалю короткометражних фільмів і візуального мистецтва WIZ-ART 2010, що проходив 20-23 травня у Львові.

Протягом чотирьох насичених днів львів`яни і гості фестивалю переглянули найновіші короткометражні фільми зі всього світу – загалом 105 фільмів з 30 країн.

Кияни подивляться найкращі з них, які стали переможцями або були відзначені кваліфікованим журі: 15 анімаційних та експериментальних (4 грудня) та 9 ігрових короткометражних фільмів (5 грудня).

Міжнародне журі, до складу якого увійшли: турецький режисер Озан Ачіктан, медіахудожник Антон Черни зі Словаччини, режисерка зі Швеції Анна Клара Орен, а також український продюсер Олександр Дебич визначило переможців у категоріях "найкращий ігровий фільм", "найкращий анімаційний фільм" і "найкращий експериментальний фільм".

Найкращим фільмом конкурсу Фестивалю WIZ-ART`2010 було визнано "День життя" (режисер Джун Квок, Гонконг), він отримав Гран-прі.

"Фільм з сильною режисурою, де відчуття присутності не залишає від початку до кінця, де надія зіштовхується з реальністю" – так охарактеризували свій нелегкий вибір журі і найвища нагорода фестивалю, кришталева статуетка, поїхала в Гонконг.

Програму найкращих фільмів Третього WIZ-ART`у вже побачили у Чернівцях, Луцьку та Черкасах. Після Києва фестивальний тур Best Of завітає також у Тернопіль.

Gazeta.ua