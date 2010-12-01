У столиці презентують CHERNIHIV JAZZ OPEN

У Чернігові 11-12 грудня вперше пройде фестиваль CHERNIHIV JAZZ OPEN. Як повідомили УНІАН організатори - творче агентство «ЧЕ Студія», фестиваль декларує віддаленість від політики і політиків - тільки музика і гарний настрій.

Ведучою фестивалю стане директор джазового агентства Саd, ведуча фестивалю Джаз Коктебель Євгенія СТРІЖЕВСЬКА.

«Наша мета - провести хоч і невеликий, але якісний джазовий фестиваль. Тому ми приділяємо пильну увагу і складу учасників, і якості звуку, і промоушну феста, а також створенню «правильної» атмосфери. Для нас важливо, щоб і наші глядачі, і учасники відчували себе комфортно, не думали про побутові питання і насолоджувалися тільки музикою», - зазначили організатори.

2 грудня о 21.00 в київському клубі Sullivanroom відбудеться pre-paty фестивалю - презентація CHERNIHIV JAZZ OPEN для столичної аудиторії.

Прес-конференцію з Джамалой, Бекировим і організаторами фестивалю заплановано на 20.00.