Що писали про Межигір’я в ХІХ столітті

Сьогодні до заповідника Межигір’я прикута особлива увага суспільства, оскільки там мешкає президент України Віктор Янукович. Відповідно, для простих людей оглянути пам’ятки заповідника наразі неможливо. На територію заповідника пропускають лише місцевих жителів…

Ось як писали про Межигір’я у ХІХ столітті.

Фрагмент з книги:

Захарченко М. М. Киев теперь и прежде 988 – 1888 гг. Киев.: Лито – Типографическое заведение С. В. Кульженко 1888 г. – 290 с.

Межигорье. Вышгородъ.

На северъ отъ Вышгорода, верстахъ въ 3-хъ отъ него, въ глубокомь ущельи, окруженномъ съ трехъ сторонъ лесистыми горами, надъ берегомъ Днепра, находится Преображенско-Спасская обитель, известная подъ именемъ Межигорскаго монастыря.

Въ этомъ монастире два храма: каменный во имя Преображения, воздвигнутый въ конце 17-го века московскимъ патриархомъ Іоакимомъ, и другой теплый – во имя св. апостоловъ Петра и Павла, сооруженный 1774 г. на средства последняго запорожскаго атамана Петра Кальнишевскаго.

Достопримичательность первой изъ этихъ церквей составляютъ священныя облачения, сохранившияся здесь отъ 16 в. Кроме монастырскихъ построек, рядомъ съ храмами возвышаются громадныя здания бывшей здесь до 1874 г. фаянсовой фабрики; въ этихъ зданияхъ предполагается устроить больницу или приютъ для престарелыхъ священно и церковнослужителів Кіевской епархіи.

Въ Межигорьи есть несколько местностей, съ которыми связаны различныя преданія: такъ, сохранилось преданіе, что на одномъ изъ межигорскихъ холмовъ были посажены дубы к. Владиміромъ, которые существовали еще въ 50 г. ныняшнего столетія подъ именемъ «Владиміромь дубовъ», и срублены только въ последнее время.

Съ этимъ же холмомъ связано и другое предание. Межигорское удолье орошается несколькими ручьями, которые образуются изъ многочисленныхъ мелкихъ горныхъ ключей; одинъ изъ нихъ, вытекающш изъ той же горы, на которой стояли и Владиміровы дубы, отличался очень холодною, но пріятною на вкусъ водою, почему и пользовался известностью; ныне отъ недосмотра онъ превратился въ болото.

Ключъ этотъ известенъ подъ именемъ «Звонковъ»: такое название онъ получилъ по местному преданію оттого, что струи его некогда ниспадали по металлическимъ ступенямъ и при паденіи издавали звукъ.

Точно также заслуживаетъ внимания и другой холмъ, по дороге въ Киевъ, именуемый Пекарницкой горою. Въ немъ осталась обширная пещера, доступъ въ которую ныне затрудненъ обваломъ; въ начале же прошлаго столетія въ этой пещере совершалось богослужеше; на одной изъ стенъ этой пещеры вырезана надпись – 1700.

Сообщеніе Межигорья съ Киевомъ происходитъ на пароходахъ по Днепру или сухимъ путемъ чрезъ Вышгородъ. Межигорскій монастырь состоитъ ныне во 2-мъ классе; а настоятель его въ сане архимандрита.

Основание въ Межигорье обители, по преданію, принадлежитъ еще инокамъ, прибывшимъ къ намъ изъ Греціи вместе съ первымъ митрополитомъ киевскимъ Михаиломъ, который и построилъ здесь на одной изъ горъ деревянную церковь Спаса.

Согласно преданно также, на месте старой деревянной церкви, к. Андрей Боголюбскій во 2-й половине 12 в. построилъ здесь каменный белый храмъ Преображенія Господня, который и былъ прозванъ окрестными жителями Спасомъ. Что сталось затемъ съ первоначальной Межигорской обителью – неизвестно. По преданно, съ 15 в. сюда стали стекаться изъ разныхъ монастырей иноки, желая укрыться отъ преследованія. Здесь они поселились въ пещерахъ, изрытыхъ ими же по образцу лаврскихъ въ одномъ изъ холмовъ, а въ удольи надъ Днепромъ воздвигли небольшую церковь во имя св. Николая.

Процветаніе этой обители начинается только съ 16 века, когда король польській Сигизмундъ, въ 1523 г. отдалъ Межигорье, съ его обширными угодьями, игумену Михаилу Щербинъ правомъ возстановления въ немъ запустелаго Спасскаго монастыря; но полнымъ своимъ благоустройствомъ монастырь обязанъ московскому патріарху Іоакиму, бывшему его постриженнику, который собственнымъ иждивеніемъ соорудилъ здесь великолепный Преображенскій храмъ и въ 1687 г. утвердилъ за Межигорскою обителью ставропигію.

Не меньше также Межигорскій монастырь обязанъ бывшимъ своимъ процветаниемъ Богдану Хмельницкому и другимъ малороссійскимъ гетманамъ, которые, какъ и все запорожские казаки, считались его ктиторами и называли его своимъ войсковымъ, а все запорожское войско – его прихожанами и брали съ собою въ Сечу его іеремонаховъ для совершенія требъ.

Запорожцы относились къ этому монастырю съ особенною любовью и благоговеніемъ. Съ каждымъ годомъ значеніе монастыря возрастало: со временъ царя Алексея Михайловича ему были дарованы именія, угодья и привилегии; бедной некогда обители стали принадлежать многия местечки и села по обеимь сторонамъ Днепра и подворья; вследсвие же набожности запорожскаго войска, она сделалась его релипознымъ центромъ и своимъ обилием и богатствомъ соперничала съ Киево-Печерской лаврой въ теченіе целаго столетия, пока въ 1781 г., по случаю преобразованія малороссіискихъ епархіи, Межигорский монастырь не былъ назначенъ къ переводу въ Таврическую область, а въ его зданіяхъ повелено было поместить увечиыхъ офицеровъ и иивалидовъ.

Но этому распоряженію не суждено было исполниться; через несколько месяцев после изданнаго указа монастырь былъ опустошенъ пожаромъ; онъ сгорелъ весь до основанія и черезъ годъ Межигорье было отдано городу.

После пожара на пепелище обители учреждена была въ 1788 г. фаянсовая фабрика, устроенная на счетъ городскихъ суммъ и принадлежавшая городу. Деревянныя зданія фабрики сильно пострадали въ 1810 году отъ пожара, а въ 1811 году построены каменныя.

Съ 1822 г. фабрика поступила въ ведомство Императорскаго кабинета. Изделия ся прочностью приобрели известность во всей Россіи; но доходы ея никогда не покрывали расходовъ, что было причиною отдачи фабрики въ 186о г. въ частное арендное владеніе, которое окончательно привело ее въ упадокъ, и съ 1874 года она находится въ бездействии.

С 1880 года Межигорскія церкви поступили въ управленіе Печерской лавры, которая и содержала тамъ одного іеромонаха съ послушникомъ до 1886 года, когда состоялось возстановление некогда славнаго Межигорскаго монастыря, благодаря стараніямъ настоятеля Свято-Троицкой обители Іоны.

Рідна країна