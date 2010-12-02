У Києві відбудеться «Свічкова хода»

У п’ятницю, 3 грудня, в рамках відзначення Всесвітнього дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, у Києві відбудеться щорічна широкомасштабна акція «Свічкова хода».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

В акції візьмуть участь представники Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, організації «Конвіктус Україна», клубу «Еней», співробітники та волонтери Товариства Червоного Хреста України, представники урядових та неурядових організацій, які займаються проблемами ВІЛ/СНІДу в Україні, гості столиці.

Із 16.30 до 18.00 перед початком проведення благодійного гала-концерту «Не дай СНІДу шанс» поблизу центрального входу до палацу «Україна» молодь, волонтери, патронажні сестри Товариства Червоного Хреста, представники благодійних організацій, які займаються проблемами ВІЛ/СНІДу, усі бажаючі викладуть запалені свічки у формі «Червоної стрічки» – загальновизнаного символу взаєморозуміння та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНДом.

Головна мета акції – об’єднання і порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми, формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних, подолання стигми та дискримінації стосовно тих, хто живе з ВІЛ/СНІД, та привернення уваги громадськості, у першу чергу, молоді та представників влади, до епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.

У повідомленні мерії зазначається, що темпи зростання захворюваності на ВІЛ/СНІД в Україні є одними з найвищих у світі, і, починаючи з 1994 року, щорічно збільшуються на 25-30%. Фахівці прогнозують, що за таких умов до 2014 року ВІЛ-позитивний статус матимуть до 800 тис. українців, тобто до 3,0-3,5% дорослого населення України, а смертність від СНІДу становитиме третину серед причин смертності всіх чоловіків віком 15-49 років і майже 50% жінок цієї вікової групи. За офіційними даними, у 2009 році в Україні щодня діагноз ВІЛ-інфекція ставили 54 особам.