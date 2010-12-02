У Єгипті все-таки закрили частину пляжів через напади акул

На єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх закрили частину пляжів через напади акул на туристів.

Про це в ефірі радіостанції “Эхо Москвы” повідомила прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна.

"У Шарм-ель-Шейху за останні два дні сталося п’ять нападів акул на російських туристів. Постраждалих літаком санітарної авіації відправили до Каїра, були зроблені операції, бо у них серйозні травми. Напади акул на людей відбувалися достатньо близько до берега, це аномальне явище. Зараз частину пляжів закрито, терміново з`ясовується, з чим все це може бути зв`язано", - розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, перший секретар з консульських питань Посольства України в Єгипті Андрій ПАНАГУШИН заявив вчора агентству, що на пляжах Єгипту не вводили заборону для туристів на купання в морі.