До дня Святого Миколая у столиці відбудеться Шоколадний бал

Напередодні Дня Святого Миколая ,18 грудня, у Києві відбудеться костюмований бал для всієї родини -„Шоколадний замок”. http://www.castleball.com.ua/ Як повідомили УНІАН організатори заходу, театралізоване дійство перенесе гостей на декілька століть назад, в часи, коли в Європі тільки починали цінувати шоколадні ласощі.

«Були часи, коли люди тільки винайшли какао боби та відкрили для себе їх чарівні якості. Сьогодні люди захоплюються високими технологіями, і, нажаль, забувають про одвічні цінності. Відповіді на сучасні питання можна знайти у минулому, адже все рухається по колу. Наскільки актуальними у наші дні є думки видатних особистостей, які жили багато століть тому! Саме через це мені здається, що знайомство зі старовинною культурою, усвідомлення зв’язку часів, допомагає краще зрозуміти, навіть, самих себе”, - відзначила автор проекту „Шоколадний замок” Ирена ТРОЦ.

За її словами, у день свята шоколаду, присутні матимуть змогу відчути себе придворними на балу короля. Гостей долучатимуть до вишуканих розваг, вчитимуть танцювати старовинні танці, і пригощатимуть шоколадом у всіх його проявах.

«Всі ми від мала до велика любимо шоколад. Коли відчуваємо у роті його ніжний та водночас терпкий смак, нас охоплює відчуття гармонії та щастя», - нагадують організатори.

У програму заходу також увійшли „Балет про каву” на музику Баха у виконанні ансамблю старовинного танцю з Польші „Cracovia Danza”, майстер-класи кондитера з приготування вишуканих шоколадних десертів, виставка „Історія бальної сумочки”, де будуть представлені екземпляри з колекцій відомих українських дизайнерів та речі з приватних колекцій відомих особистостей.

