Неподалік Мадрида пограбовано вантажівку з роботами Пабло Пікассо
11:59, 03 грудня 2010Культура
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20 робіт на суму 5 млн.євро
Поліція Мадрида офіційно заявила про крадіжку витворів мистецтв, зокрема робіт Пабло Пікассо на суму як мінімум 5 мільйонів євро.
Вантажівка, на якій перевозили більше 20 робіт відомих художників, була пограбована в невеликому містечку Хетафе, у передмісті Мадрида. Серед них були роботи Пабло Пікассо, колумбійського художника Фернандо Ботеро, іспанського скульптора Едуардо Чилідьї.
Спочатку поліція відмовлялася говорити про подробиці крадіжки, а також про те, які саме витвори мистецтв були вкрадені. Це стало відомо завдяки іспанській газеті El Mundo.
Також жодних коментарів не дає і транспортна компанія Crisostomo transport company, якій належала вантажівка.
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