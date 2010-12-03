Неподалік Мадрида пограбовано вантажівку з роботами Пабло Пікассо

Поліція Мадрида офіційно заявила про крадіжку витворів мистецтв, зокрема робіт Пабло Пікассо на суму як мінімум 5 мільйонів євро.

Вантажівка, на якій перевозили більше 20 робіт відомих художників, була пограбована в невеликому містечку Хетафе, у передмісті Мадрида. Серед них були роботи Пабло Пікассо, колумбійського художника Фернандо Ботеро, іспанського скульптора Едуардо Чилідьї.

Спочатку поліція відмовлялася говорити про подробиці крадіжки, а також про те, які саме витвори мистецтв були вкрадені. Це стало відомо завдяки іспанській газеті El Mundo.

Також жодних коментарів не дає і транспортна компанія Crisostomo transport company, якій належала вантажівка.

Газета.ru