Сьогодні у Брюсселі покажуть фільм про Чорнобильську трагедію

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні у Брюсселі, у будинку Генерального директорату Європейської комісії з питань захисту навколишнього середовища, буде продемонстровано документальний фільм, присвячений Чорнобильській трагедії.

Про це УНІАН повідомили у Представництві України при Європейському Союзі.

Фільм під назвою “Звір спить” ознайомить глядачів з історією та наслідками, які мала аварія на ЧАЕС, у тому числі для жителів регіонів, прилеглих до зони відчуження.

Захід має на меті поінформувати представників і гостей європейських інституцій про глобальну антропогенну ядерну катастрофу в історії Європи, а також заохотити до спільних кроків з урегулювання її наслідків.