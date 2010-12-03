Відкриття незалежної білоруської сцени, гурт Port Mone - у Києві

14 грудня у столичному Будинку актора відбудеться концерт білоруського гурту Port Mone.

В основі творчої концепції Port Mone — ствердження того, що музика є завжди й в усьому. Завжди можна почути й відчути, а потім організувати акустичний хаос, який тебе оточує. Музиканти запевняють, що вони намагаються зробити свої композиції нарочито доступними. Необхідний ефект досягається за рахунок незначних змін фактури, теми, способу викладення, м’якого трансформування навколишнього простору, що підштовхує слухача до знаходження себе в ньому.

Це інструментальне тріо, створене в 2005 р. в Мінську, майже одразу було помічене музичною критикою та тепло прийняте журі й публікою численних фестивалів: польський Muzyczne Smaki Europy, російські S.K.I.F. і Пустые холмы, литовський Kultflux та навіть тегеранський міжнародний фестиваль лялькових театрів Mobarak. Два роки поспіль виступи Port Mone є значними музичними подіями українського АртПоля, залишаючи по собі найглибші враження у публіки, що завжди по-новому відкриває для себе цю чуттєву, тонку й пронизливу музику.

Адреса: вул. Ярославів Вал, 7

Початок - 19:30

Вартість квитків: 70 грн., після 10 грудня - 90 грн., придбати можна за телефоном (044) 599 3161, на www.kvytky.ua, в Будинку актора або в театральних касах Києва.