У волинських школах урок християнської етики й моралі введуть як обов`язковий

Луцьк. 26 квітня. УНІАН. У школах Волинської області урок християнської етики та моралі введуть як обов`язковий. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської обласної державнох адміністрації, зазначивши, що досі цей предмет викладався факультативно і лише в окремих класах 156 шкіл області.

Як передає кореспондент УНІАН, питання уроку запровадження християнської етики як обов`язкового предмету в усіх навчальних закладах області обговорювали волинські вчителі, методисти та гості зі Львова під час круглого столу «Викладання курсів духовно-морального спрямування: проблеми і перспективи», в якому взяв участь і голова облдержадміністрації Володимир БОНДАР.

Він наголосив, що урок християнської етики та моралі має бути введений як обов`язковий. „Це вказівка Президента України Віктора ЮЩЕНКА, - сказав він. - Однак зміст навчання не повинен вказувати на чітку конфесійність, а виховувати школярів на основі моральних цінностей, закладених в історії і традиціях народу". При цьому губернатор наголосив, що християнське виховання на Волині має окремі прояви, однак "немає цілісності і стратегії бачення, про це свідчить і та кількість злочинів, які скоюють підлітки".

В.БОНДАР переконаний, що “дискусії про необхідність впровадження християнської етики - зайві, а необхідно обговорювати плани проведення такого курсу, вимоги до викладацького складу, зміст того чи іншого уроку”.

"Не варто нав`язувати релігію, потрібно виховувати учнів на християнській основі", - додав В.БОНДАР.

Голова облдержадміністрації дав доручення начальнику управління освіти й науки Волинської ОДА Михайлу ПОПОВИЧУ якнайшвидше підготувати необхідні документи, щоб, враховуючи досвід інших областей, ввести на Волині цей урок як обов`язковий у навчальний процес.