У столиці пройде виставка Михайла Демцю

З 9 грудня в столичній галереї "Мистецька збірка" відкривається персональна виставка живопису львівського художника Михайла Демцю. Про це повідомили в прес-службі галереї.

Картини Демцю свіжі, живі й дуже справжні в своїй нереальності. Вони створюються за один "сеанс", в улюбленому розмірі художника 116х91, на одному диханні

Його роботи яскраві, оптимістичні, оскільки художник вважає, що в наш сірий час усім незвичайно потрібна кольорова "швидка допомога". Створений ним неповторний світ виріс, дозрів і сформувався на ґрунті національного мистецтва, але інтегрував у західноукраїнські живописні традиції європейські.

Подорожуючи по світу і вбираючи в себе його яскраві фарби, художник відкрив для себе унікальність палітри, яка в кожної країни своя. Демцю за допомогою мистецтва відтворює енергії мегаполісів Лондона, Нью-Йорка, Монако й енергетику духовності простої людини за допомогою лінії, кольору й пластики живопису.

Доторкнутися до творчої енергії квітів М.Демцю, неповторної аури відомих і прославлених місць, сприйнятою душею українського майстра, можна буде з 9 по 30 грудня в галереї "Мистецька збірка".

Час роботи: з 11:00 до 18:00, понеділок і вівторок – вихідні. Адреса: вул. Терещенківська, 13.

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