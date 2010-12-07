Україна бойкотує церемонію вручення Нобелівської премії миру
17:37, 07 грудня 2010Культура
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Вручення премії - у п`ятницю
|Лю Сяобо
Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters, бути присутнім на церемонії відмовилися Росія, Казахстан, Колумбія, Туніс, Саудівська Аравія, Пакистан, Сербія, Ірак, Іран, В`єтнам, Афганістан, Венесуела, Філіппіни, Єгипет, Судан, Україна, Куба і Марокко.
Вручення премії має відбутися у п`ятницю.
Китай активно висловлював протест з приводу вручення премії дисидентові Лю Сяобо, засудженому на 11 років «за заклики повалення державного ладу».
Члени комітету вирішили удостоїти дисидента вищої гуманітарної премії за «його довгу і ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї».
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