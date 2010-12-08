У Польщі вшанували пам’ять автора українського гімну

7 грудня у селищі Млини на Сході Польщі відбулися урочистості заходи із вшанування пам’яті автора музики Державного гімну України „Ще не вмерла Україна” Михайла Вербицького (1817-1870).

Про це кореспондента УНІАН повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.

Посол зазначив, що в рамках урочистостей від імені Президента Україна Віктора ЯНУКОВИЧА та за його дорученням поклав вінок на могилу композитора.

М.МАЛЬСЬКИЙ повідомив, що у меморіальних заходах взяло участь понад 100 осіб, серед яких були представники польського Підкарпацького воєводства, Львівської обласної державної адміністрації, місцевої української громади та духовенства.

За його словами, промовці у своїх виступах наголошували, що М.Вербицький своєю творчістю, служінням Богу та людям слугував поєднанню польського та українського народів.

Посол додав, що в рамках урочистостей також відбулася панахида за композитором та концерт молодіжного хору, що носить ім’я М.Вербицького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, в заходах із вшанування пам’яті автор музики Державного гімну України взяли участь перший заступник голови Львівської обласної ради Петро КОЛОДІЙ, заступник голови постійної комісії Львівської облради з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном Святослав ШЕРЕМЕТА, депутати облради Галина ПИРЧ, Олексій БАЛИЦЬКИЙ, Остап СТАХІВ.

Довідка УНІАН. Український композитор, хоровий диригент, священик, громадський діяч М.Вербицький помер 7 грудня 1870 року у селі Млини в на той час Галичині, що входила до складу Австро-Угорської імперії.