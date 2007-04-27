Пішов з життя видатний музикант Мстислав Ростропович

Видатний музикант, народний артист СРСР Мстислав РОСТРОПОВИЧ помер сьогодні на 81-у році життя.

Як повідомило ИТАР-ТАСС джерело в оточенні великого віолончеліста, "РОСТРОПОВИЧ помер сьогодні після тривалої хвороби в московській лікарні".

М.РОСТРОПОВИЧ народився 27 березня 1927 року в Баку в сім`ї музикантів. Яскравий образний виконавський стиль музиканта поєднував в собі емоційну піднесеність з інтелектуальністю, виключно розвиненим відчуттям форми. Як камерний музикант Мстислав Ростропович виступав в ансамблі зі Святославом Ріхтером, в тріо з Емілем Гилельсом і Леонідом Коганом, як піаніст в ансамблі з дружиною — Галиною Вишневською.

У 1974 році вони були змушені емігрувати в США. Через чотири роки радянський уряд позбавив М.РОСТРОПОВИЧА і Г.ВИШНЕВСЬКУ громадянства СРСР за правозахисну діяльність, яку вони проводили.

У 1977 році М.РОСТРОПОВИЧ стає головним диригентом і керівником Вашингтонського національного симфонічного оркестру. Цим музичним колективом він керував протягом 17 років. Виступав з концертами по всьому світу. Заснував у французькому місті Евіане міжнародний музичний фестиваль.

У 1990 році М.РОСТРОПОВИЧУ з дружиною було повернене радянське громадянство.