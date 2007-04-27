«Таврійські Ігри» цього року відбудуться в Києві

Цього року прихильникам фестивалю «Таврійські Ігри» не потрібно їхати до Каховки. Фестиваль відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський».

Головну музичну подію літа призначено на 29 та 30 червня, а її місцем обрано Київ, НСК «Олімпійський». У ці дні тут проходитиме XVI Міжнародний фестиваль «Таврійські Ігри», акція, на яку цілий рік чекають тисячі прихильників музики та живого звуку.

Київ приймав «Євробачення», через 5 років тут відбудеться фінал чемпіонату Європи з футболу. Столиця України цілком претендує на статус культурного центру Європи. Але чи може сьогодні Київ похвалитися хоча б одним музичним фестивалем європейського рівня? Саме «Таврійські Ігри» планують зайняти цю нішу.

«У нас є прагнення проводити в Києві музичний фестиваль європейського рівня, — говорить почесний президент «Таврійських Ігор» Микола БАГРАЄВ. — У бренда «Таврійські Ігри» для цього є все: імідж, досвід, команда професіоналів, ідеї та бажання. Так склалося, що Київ до сьогодні не має власного брендового музичного фестивалю, хоча наша столиця має і досвід, і можливості для організації великих міжнародних форумів. Тому я вважаю, місто, яке є столицею великої європейської держави, повинно мати свій музичний фестиваль, який працюватиме на позитивний імідж України», - вважає почесний президент конкурсу.

Організатори фестивалю висловлюють жаль з приводу такої ситуації, але батьківщина «Таврійських Ігор» не може сьогодні запропонувати артистам гідні побутові умови. Через це фестиваль втрачає в «іменах» і ставить під ризик свій міжнародний статус. До того ж, нереально зафрахтувати пароплави на літній період. А як показав досвід, погодні умови квітня-травня не є сприятливими для проведення великого музичного фестивалю просто неба та з живим звуком. А в Каховці на день міста обов’язково буде влаштоване велике свято зі знаком якості від «Таврійських Ігор».

Фестивальна сцена 16-х «Таврійських Ігор» буде сконцентрована суто на музичних подіях. На НСК «Олімпійський» глядач не побачить конкурсу краси «Королева України». Даний захід не вписується у формат стадіону, проте організатори від нього не відмовляються. Наприклад, конкурс «Королева України» планується провести окремо від музичного фестивалю, у відповідній залі та атмосфері.

Усі квитки на фестиваль коштуватимуть 25 грн. на день. Для забезпечення порядку місця на стадіоні будуть поділені на сектори й танцмайданчик. А навколо стадіону працюватимуть точки, які запропонують відчути фестивальний дух: спортивна зона, музичні кіоски, байкер-сектор, екстрім-зона і т.д.

Фестиваль стартуватиме о 16 годині й закінчуватиметься уже наступної доби (концерт на стадіоні триватиме з 16.00 до 22.30). На сьогодні виявили бажання взяти участь у «Таврійських Іграх» понад 30 музичних колективів. Серед них популярні українські артисти: Олександр Пономарьов, Ані Лорак, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Тіна Кароль, «Алібі», «Авіатор», «Друга Ріка», «Тартак», «Мед Хедз», «Грін Грей», лейбл «Імперія» (ХS, Потап, Настя Каменських), Марта, «ТНМК», Гайтана, Ассія Ахат&69, Гудімов, «Бумбокс», Віталій Козловський, С.К.А.Й., «Джанго», Міка Ньютон, Світлана Лобода, «НеАнгели» та інші, а також закордонні гості: K-Maro, Валерій Меладзе, «Дискотека Аварія», Діма Білан.