Ющенко висловив співчуття у зв`язку зі смертю Кирила Лаврова
17:57, 27 квітня 2007Культура
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Повідомляє прес-служба
Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв`язку зі смертю російського актора, художнього керівника Большого драматичного театру імені Г. Товстоногова Кирила ЛАВРОВА.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
«Сумую разом з усіма шанувальниками неперевершеної творчості Кирила Лаврова. Від нас пішов майстер, який прагнув до утвердження вічних ідеалів добра, гуманізму, любові й честі, невтомно трудився на славу свого театру», – говориться у співчутті Глави держави, адресованому рідним і близьким актора.
В.ЮЩЕНКА наголосив, що в Україні завжди пам`ятатимуть про успішний дебют Кирила Юрійовича на сцені Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки.
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