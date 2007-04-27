Ющенко висловив співчуття у зв`язку зі смертю Кирила Лаврова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв`язку зі смертю російського актора, художнього керівника Большого драматичного театру імені Г. Товстоногова Кирила ЛАВРОВА.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«Сумую разом з усіма шанувальниками неперевершеної творчості Кирила Лаврова. Від нас пішов майстер, який прагнув до утвердження вічних ідеалів добра, гуманізму, любові й честі, невтомно трудився на славу свого театру», – говориться у співчутті Глави держави, адресованому рідним і близьким актора.

В.ЮЩЕНКА наголосив, що в Україні завжди пам`ятатимуть про успішний дебют Кирила Юрійовича на сцені Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки.