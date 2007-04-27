Вручено нагороди на Міжнародному кінофорумі в Києві

У рамках міжнародного кінофоруму, який стартував 25 квітня в Києві, відбулося вручення нагород кращим українським кінодіячам.

«Замахнутися на Оскара» - Саме з таким апломбом у рамках міжнародного кінофоруму відбулася церемонія нагородження премії українського кінобізнесу.

На кінофорумі було представлено близько 120 компаній з 8 країн.

Людиною року в кінобізнесі став Анатолій Кокуш - у 2005 році він одержав Оскара в одній з технічних номінацій.

Кращим прокатним фільмом визнана російська стрічка «9 рота».

Премію як найбільш задіяний кіноактор року одержав Віталій Линецький був дуже здивований цьому.

Говорить, якщо таку премію дають акторові, який знявся за рік тільки в одній стрічці, то українського кінематографа тоді взагалі не існує. Такі дії називає марнуванням часу й грошей.

"Його насправді не існує, українського кінематографа, - говорить Віталій Лінецкий, актор - Може він колись був, але я його не застав. Закінчив інститут в 92, зараз 2006, і я не спостерігаю його, і себе в нім, ні його поряд з нами."

Проте організатори кінофоруму сповнені оптимізму. Говорять: такі заходи сприяють розвитку українського кіно. Адже не без участі кінофоруму цього року в прокат вийшли три українські стрічки. Хоч і погоджуються - якість залишає бажати кращого.

За матеріалами Корреспондент.net