Відбудеться відкриття нового сезону в Київському зоопарку

28 квітня об 11. 00 відбудеться відкриття нового сезону в Київському зоопарку. Організатори свята – Київський зоопарк і сімейний мобільний оператор “Київстар”. В програмі – прес-брифінг, присвячений розвитку загальнонаціональної програми підтримки компанією “Київстар” зоопарків і дельфінаріїв України. Учасники: керівник департаменту з корпоративних зв’язків “Київстар” Жанна Ревнова, начальник науково-просвітницького відділу Київського зоопарку Кирило Трантін (просп.Перемоги, 32). Початок акредитація о 10-30 при вході. Телефони: 492-89-04, 8(066)424-19-18.

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