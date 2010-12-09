У США з'явиться серіал, навіяний викриттям російських шпигунів

На американському телеканалі CBS наступного сезону може з`явитися телесеріал, навіяний викриттям влітку цього року російських шпигунів.

Як повідомляє газета Variety, що виходить в Голлівуді, вже готується пілотна серія телепроекту. Задум серіалу передбачає розповідь про шпигунів, які повністю «злились» із своїми сусідами. Їх спосіб життя абсолютно не відрізняється від пересічних громадян.

«Телепроектові додає сенсаційності викриття російських шпигунів влітку цього року», - пише газета.

CBS вважається найпопулярнішим в США телеканалом, зауважує Газета.ру.