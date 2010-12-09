Герман заспокоює, що Інститут національної пам'яті не зникне
12:48, 09 грудня 2010Культура
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Але змінить статус...
Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН називає спекуляціями твердження, що Інститут національної пам’яті буде ліквідовано, і заявляє, що він продовжить свою діяльність у статусі президентської структури.
Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН.
«Інститут національної пам’яті отримає статус президентської структури. Щодо цього найближчим часом буде виданий відповідний указ Президента», - повідомила вона.
Тому, наголосила Г.ГЕРМАН, «будь-які твердження про те, що Інститут національної пам’яті зникне, це є абсолютними спекуляціями».
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