Герман заспокоює, що Інститут національної пам'яті не зникне

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН називає спекуляціями твердження, що Інститут національної пам’яті буде ліквідовано, і заявляє, що він продовжить свою діяльність у статусі президентської структури.

Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН.

«Інститут національної пам’яті отримає статус президентської структури. Щодо цього найближчим часом буде виданий відповідний указ Президента», - повідомила вона.

Тому, наголосила Г.ГЕРМАН, «будь-які твердження про те, що Інститут національної пам’яті зникне, це є абсолютними спекуляціями».