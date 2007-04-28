Рівненщина готує «культурний феєрверк» для всієї України»

14-18 травня у Рівному буде проходити Асамблея лауреатів Національної премії ім. Т.Г. Шевченка.

Саме про це з київськими журналістами 25 квітня в УНІАН говорили голова Рівненської обласної адміністрації Віктор Матчук і голова Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка Роман Лубківський, — повідомив ЗІКу прес-секетар голови Рівненської ОДА Тарас Максименко.

Проведення Асамблеї ініціювала група лауреатів від Рівненщини, тому й місце його відповідне. «Ідея проведення Асамблеї народилася у середовищі самих лауреатів, переконаних, що така акція дасть потужний поштовх культурному та інтелектуальному розвитку всієї України, — повідомив голова Рівненської ОДА Віктор Матчук, — а керівництво області лише допоможе організувати та створить належні умови, щоб гості могли зустрітися і плідно попрацювати на теренах нашої області».

Головною метою проведення такого заходу голова облдержадміністрації називає створення громадської організації, яка б допомогла лауреатам самоорганізуватися. «В Україні є політична еліта, бізнес-еліта, але відсутня організована еліта культурна, — зауважив Віктор Матчук, – без якої нормальне європейське суспільство існувати не може. І якщо проведення Асамблеї буде спонукати її створенню, то ми вважатимемо своє завдання максимально виконаним».

Організатори запрошували до участі в Асамблеї всіх носіїв цієї найвищої літературно-мистецької нагороди. Загалом, очікується на приїзд близько ста преміянтів, серед яких київський театр ім. І. Франка, ансамбль ім. Вірського та відомий квартет «Явір». У рамках програми заплановано зустріч лауреатів з громадськістю міста, проведення різнотематичних «круглих столів» і симпозіумів, а також щоденні виставки, перегляди фільмів , концерти за участю лауреатів, «Це буде культурний феєрверк, вибух для всієї України», – підсумував Віктор Матчук.