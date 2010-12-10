З 16 грудня по 9 січня - ярмарок на Майдані: «Три мішечки. Від Миколая до Різдва»

Розклад заходу

16 грудня

Відкриття ярмарку

10:00 — початок роботи павільонів ярмарку

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

17 грудня

Урочисте відкриття ярмарку. День святої великомучениці Варвари

10:00 — відкриття ярмарку

11:00 — початок роботи локацій:

* пошта святого Миколая

* «три мішечки святого Миколая»

* лялька-мотанка від ВБФ «Дорога майбутнього»

* хард-постер

* благодійна акція «Іграшка у подарунок»

* паровозик святого Миколая (катання та фотографування)

* робота БФ “Молодь небайдужа”

16:15 — встановлення на подіумі головної благодійної свічки ярмарку

Орієнтовно 16:30 — молебен та освячення ярмарки Предстоятелем УПЦ, митрополитом Київським і всієї України Володимиром.

Початок акції “Різдвяна свічка”: запалення головної благодійної свічки ярмарку Президентом України Віктором Януковичем, головою КМДА О. Поповим та головою правління ВБФ “Дорога майбутнього” Л. Полєжай

17:25 — початок урочистого концерту за участю хору «Київ», муніципального камерного хору «Кредо», переможиці дитячих конкурсів Анастасії Яковлевої

17:45 — презентація ВБФ “Дорога майбутнього”

18:00 — продовження концерту за участю Влада Корещука, колективів “Різдвяна пісня”, “Вітаминчик”, арт-школи дитячої моди “Ясочка”

18:30 —концерт дитячих колективів

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

18 грудня

10: 00 — початок роботи ярмарку і локацій

12:00 — майстер-клас представників молодіжного клубу, що при Іонинському монастирі

17:00 — концерт БФ «Соняшник», полтавського театру моди, самодіяльних колективів з м. Чернівці

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

19 грудня

День святого Миколая. Головна подія грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

14:00 — майстер-клас представників молодіжного клубу, що при Іонинському монастирі, та фонду «Молодість небайдужа»;

святковий концерт професійних колективів та виконавців

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

20 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

21 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт виконавців продюсерського центру «Нова хвиля», груп «Детский Сад» та «LIFE DREAM»

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

22 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт учасників проекту «Різдвяні фантазії» Лілу, Олександра Фортадо, Злати Огневич

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

23 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт за участю продюсерського центру «Різдвяні програми дитячих колективів»: Діана Купріна, дует “2К”

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

24 грудня

10.00 Початок роботи ярмарку та локацій

17.00 Концерт «Різдвяні програми дитячих колективів»

15.00 Завершення робочого дня ярмарку (у зв’язку із запаленням Головної ялинки країни президентом України)

25 грудня

День святителя Спиридона Триміфунтського

Католицьке Різдво

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

12:00 — концертна програма Української Римсько-Католицької Церкви за посильної допомоги УПЦ та дирекції ярмарку.

Вистава «Різдво – Тайна Спасіння

19:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

26 грудня

День боротьби з онкозахворюваннями

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

10:00 — відкриття програми, присвяченої Дню боротьби з онкозахворюваннями «Відкрий серце — обери життя»; танці, ігри, хороводи для малят

13:00 — 14.00 — танцювальний конкурс на тему«Відкрий серце — обери життя»

14:15 — 14.30 — оголошення та нагородження переможців

14:30 – 16:00 — шоу лабораторії наукових розваг “Весела наука”

Паралельно

12:00 — 16.00 — костюмована інформаційна кампанія із запрошенням перехожих; фотосесія з дитячими героями; “Ярмарок заради життя” – продаж декоративних виробів та виробів ручної роботи; акція “Тепла чашка” (подарувати частину свого тепла дітям та одержати чашку кави або чаю від оргомітету ярмарку)

16:00 — 18:00 — концертна програма (вокалісти, музичні колективи, циркачі, акробати, танцюристи)

18:00 — 18:30 — виступ театру історичного танцю “Олеандра”

18:30 — 19:00 — виступ Київського Вогняного Театру “К. О. Т.”

19:00 — запускання вогняних лихтариків

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

27 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт шоу-театру “Ера творчості”

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

28 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт дитячих колективів за участю Всеукраїнського благодійного фонду “Щедрику-Ведрику”

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

29 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт дитячих колективів за участю Всеукраїнського благодійного фонду «Щедрику-Ведрику»

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

30 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт дитячих колективів за участю Всеукраїнського благодійного фонду «Щедрику-Ведрику» та дитячого театру естради і моди “Модний театр”

18:00 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

31 грудня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

1 січня

День святого Воніфатія

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

2 січня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт вокально-естрадного ансамблю “Забава”

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

3 січня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

4 січня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

5 січня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

17:00 — концерт

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

6 січня

Святий вечір

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

14:00 — відкриття фестивалю куті; просвітні програми УПЦ

17:00 — трансляція святкового вечірнього богослужіння з Києво-Печерської Лаври; підняття Різдвяної Зірки

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

7 січня

Різдво Христове. Головна подія ярмарку

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

12:00 — святковий концерт, організований КМДА

15:00 — фестиваль вертепів. Виступ вертепів Л. Гейдей, Народної студії театрів «Вавілон», церковно-приходських шкіл Київа, церкви святих Петра і Павла, Троєщинської недільної школи

17:00 — концерт художніх колективів із Луганська

18:30 — фінал концерту

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

8 січня

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

13:00 — продовження фестивалю вертепів. Виступи вертепів Л. Гейдей, народної студії театрів «Вавілон», церковно-приходських шкіл Києва, церкви святих Петра і Павла, Троєщинської недільної школи, колективу «Спалах» із м. Хмельницьк, колективів із Луганську, Харкова, Кіровограду, Київа

20:00 — завершення робочого дня ярмарку

9 січня

Урочисте закриття ярмарку. Підведення підсумків благодійних акцій. Завершення акції «Різдвяна свічка»

10:00 — початок роботи ярмарку і локацій

14:55 — зустріч Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України

15:00 — урочистий концерт за участю камерного хору «Київ», солістів Національної опери України, з.а. України Петра та Павла Приймаків, камерного хору «Кредо», колективу “Сувенір”, арт-школи дитячої моди «Ясочка», виконавців Лілу, Олександра Фортадо, Анастасії Яковлевої

17:00 — парад ангелів (хода Хрещатиком, в залежності від погодних умов)

18:00 — підняття Ангела до Зірки. Запуск кульок

19:00 — завершення роботи ярмарку

