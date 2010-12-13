Ізраїльські лікарі не знайшли у Кіркорова психічних відхилень

Ізраїльські лікарі не знайшли у співака Філіпа Кіркорова ознак психічних захворювань, списавши інцидент з телережисером Мариною Яблоковою на нервовий зрив, повідомила прес-секретар артиста Ольга Алексєєва.

"Ні про які психічні захворювання лікарі навіть не говорять. Це нервовий зрив на тлі сильної фізичної та емоційної втоми, що нагромадилася у Філіпа внаслідок затяжної депресії", - сказала Алексєєва.

Вона зазначила, що Кіркоров перебуває у "важкому, пригніченому стані". "Він розкаюється, визнає свою провину. Філіп перепросить Яблокову особисто. Він сам цього хоче і обов`язково зробить, тому що він щиро розкаюється у тому, що трапилося. Наші юристи і сам Філіп досі пропонують мирову угоду, але деталі я поки повідомити не можу", - наголосила Алексєєва.

Вона повідомила, що в Росії Кіркоров також "буде проходити лікування".

Зі свого боку адвокат Яблокової Сергій Жорін заявив, що впевнений в осудності Кіркорова, який, на його думку, повинен нести повну відповідальність за свої дії. "Я, напевно, погоджуся з думкою ізраїльських лікарів, які не знайшли психічних відхилень у Кіркорова", - сказав він.

У четвер Кіркоров повернувся з Ізраїлю, де пройшов обстеження в неврологічному відділенні клініки Тель-Авіва.

Нагадаємо, що Кіркоров не раз опинявся в центрі скандалів, в основному, через свою зайву емоційність.

У березні 2001 року Кіркоров перервав в Таллінні свою прес-конференцію через 10 хвилин після її початку через питання одного з журналістів, яке не сподобалося йому. Співак встав і вийшов, наостанок грюкнувши дверима.

У 2003 році Кіркоров побився з лідером гурту ДДТ Юрієм Шевчуком. Бійка між артистами сталася в Санкт-Петербурзі в готельному Лобі-барі, де музиканти відпочивали після новорічного концерту.

У травні 2004 року на прес-конференції в Ростові-на-Дону Кіркоров образив журналістку Ірину Ароян і вигнав її з заходу. Згодом співака оштрафували на 60 тисяч рублів.

У 2007 році в Гельсінкі, де відбувався конкурс Євробачення, Кіркоров приїхав у складі білоруської делегації. У місцевому прес-центрі він побився з главою делегації Юрієм Азаренком.

У липні 2009 року із заявою про притягнення Кіркорова до кримінальної відповідальності звернувся заступник директора з організації глядачів Татарського державного академічного театру опери та балету (ТДАТОіБ) імені Муси Джаліля Юрій Ларіонов. Він вважав, що Кіркоров публічно, під час свого концерту в театрі в Казані 14 березня 2009 обмовив його і завдав особисту образу, назвавши його "маленьким чорним татарином, якому потрібен антракт, щоб торгувати бутербродами".

Виступ у московському клубі Ролл Хол у вересні 2009 року для Кіркорова завершився конфліктом з журналістами: артист накинувся на них, вилаяв матом, розбив камеру і зламав мікрофон.

У червні 2010 року на сервісі мікроблогів Twitter Кіркоров у відповідь на критику з боку популярного блогера Євгена Грака написав низку нецензурних виразів.

6 грудня під час репетиції виступу на церемонії Золотий Грамофон Кіркоров в грубій формі висловив невдоволення спрямованим на нього прожектором. Другий режисер церемонії, Марина Яблокова, попросила співака дочекатися налагодження світла, однак він відповів нецензурною лайкою, підбіг до жінки і почав її бити. Потерпіла подала заяву в міліцію з проханням порушити кримінальну справу і відмовилася від мирової угоди.

Кіркоров публічно перепросив Яблокову, заявивши, що перебуває в жаху від події і пояснив свою поведінку серйозною хворобою, нападами якої він страждає двічі на рік і яка супроводжується безпам`ятством.

Интерфакс-Украина

