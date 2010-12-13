У Голлівуді знімуть чотири фільми про засновника WikiLeaks

Чотири кінопроекти про засновника скандально відомого інтернет-ресурсу WikiLeaks Джуліана АССАНЖА незабаром стартують у Голлівуді.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інтернет-портал про американський шоу-бізнес Wrap.

За даними видання, бюджет усіх картин може скласти від 7 до 100 млн. доларів. Режисером одного з проектів стане відомий американський документаліст Майкл МУР - автор документального фільму "Фаренгейт 9/11", котрий уже висловився на підтримку Дж.АССАНЖА у соціальній мережі Twitter.

У своїй новій картині М.МУР має намір сфокусуватися на зв`язках між урядами різних країн і "викрити способи, які вони використовують для залучення нічого непідозрюючих громадян у свої махінації". Крім того, для своєї нової картини М.МУР має намір роздобути нові секретні документи і дані.

Крім М.МУРА в проектах можуть взяти участь такі відомі режисери як Стівен ГЕГАН, Джон Камерон МІТЧЕЛ, Роланд ЕММЕРІХ, який зняв фільм-катастрофу "2012", і автори фільму "Соціальна мережа" Аарон СОРКІН і Девід ФІНЧЕР.

Як претенденти на роль Дж.АССАНЖА у проектах фігурують Лайєм НІСОН, Аарон ЕКХАРТ і Бред ПІТТ.

При цьому жанри майбутніх картин - від пригодницького до документального, повідомляє сайт.