Кіркоров: Коли на мене підвищують голос, я стаю неадекватним

Співак Філіп Кіркоров, якого другий режисер Золотого Грамофона-2010 Марина Яблокова звинувачує у побитті і завданні образ, готовий відшкодувати завданий моральний і матеріальний збиток, а також підписати мирову.

"Я готовий принести моральні і матеріальні компенсації за заподіяні їй ушкодження, і її право, як розпорядитися цими грошима і яку суму вона оголосить і скаже. Якщо не скаже, я сам принесу компенсацію", - сказав Кіркоров у п’ятницю в ефірі передачі Хай говорять.

Кіркоров ще раз вибачився і зазначив, що хотів би підписати з Яблоковою мирову угоду.

Зі слів Яблокової, співака обурив прожектор, направлений йому в очі, і він у грубій формі став ображати її, оскільки вона відповідала за технічне забезпечення репетиції.

Зі свого боку, Кіркоров розповів, що режисер підвищила на нього голос, а він ненавидить, коли на нього кричать.

"Коли на мене підвищують голос, я стаю неадекватним. Як востаннє, як в багатьох інших випадках мого життя", - поділився Кіркоров.

У передачі співак, який під час зйомок ще перебував у ізраїльській клініці, де проходив обстеження, виглядав дуже пригніченим, і говорив, що йому "страшенно соромно" і він "не мав права робити те, що зробив".

Кіркоров додав, що зараз йому дуже потрібна допомога друзів. "А так сталося, що у мене їх практично немає, ось що мене добило. Вони добивають мене ногами, якщо я оступлюся, вони добивають мене ногами з такою радістю! І такі важливі слова підтримки тих, хто мене не виправдовує, але вони, будучи моїми друзями, вони просто мене підтримують у цій важкій ситуації", - наголосив він.

Серед тих, хто підтримує співака, Кіркоров виділив свою колишню дружину, примадонну російської естради Аллу Пугачову.

"Вона мені допомагає, вона мене витягує за волосся другий раз у житті з дуже важких для мене ситуацій. Перший раз вона мене врятувала, коли померла мама, і коли б не вона, я б пішов слідом за нею. Вона витягнула мене з цієї безодні. І ось зараз вона вдруге мене рятує", - зізнався Кіркоров.

Як повідомлялося, ізраїльські лікарі не знайшли у Філіпа Кіркорова ознак психічних захворювань, списавши інцидент, що стався з Мариною Яблоковою, на нервовий зрив.



РИА Новости

