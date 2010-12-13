Співак Філіп Кіркоров готовий до покарання у вигляді громадських робіт за напад на телережисера Марину Яблокову.

"Не я перший, не я останній, просто так складається на моєму прикладі в нашій країні, що артист може піти на громадські роботи", - сказав Кіркоров в ефірі НТВ у суботу.

Він зазначив, що до покарання у вигляді громадських робіт були засуджені багато зарубіжних "зірок" естради і кіно, такі як Джордж Майкл, Наомі Кемпбел і Періс Хілтон.

У той же час Кіркоров зазначив, що головним покаранням для нього може бути позбавлення можливості виступати на сцені.

"Якщо в мене заберуть сцену, я відразу помру", - зізнався артист. У неділю адвокат Яблокової Сергій Жорін повідомив ЗМІ, що Кіркоров і його підзахисна домовилися укласти мирову угоду.

"Найближчим часом буде підписано. Зараз обговорюються останні деталі. Справу буде завершено мирно", - сказав він.

Кіркоров: Якщо в мене заберуть сцену, я відразу помру.

Як повідомлялося, 6 грудня, під час репетиції виступу на церемонії Золотий Грамофон Кіркоров у різкій формі висловив невдоволення спрямованим на нього прожектором.

Другий режисер церемонії Яблокова попросила співака дочекатися налагодження світла, однак він відповів нецензурною лайкою, підбіг до жінки і почав її бити. Потерпіла подала заяву в міліцію з проханням порушити кримінальну справу і відмовилася від мирової угоди.

Кіркоров: Найближчим часом буде підписано. Зараз обговорюються останні деталі. Справу буде завершено.

Пізніше Кіркоров публічно вибачився перед Яблоковою. Він заявив, що нажаханий подією, і пояснив свою поведінку серйозною хворобою, нападами якою він страждає двічі на рік і яка супроводжується втратою пам`яті.

9 грудня Кіркоров повернувся з Ізраїлю, де пройшов обстеження в неврологічному відділенні клініки Тель-Авіва. Ізраїльські лікарі не знайшли у Філіпа Кіркорова ознак психічних захворювань, списавши інцидент, що стався з Мариною Яблоковою, на нервовий зрив.



Интерфакс-Украина

