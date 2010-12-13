Головну ялинку країни на Майдані відкриють 17 грудня

Київська міська державна адміністрація має намір запалити новорічну ялинку на Майдані Незалежності 17 грудня о 17:00.

Про це в ході колегії повідомила начальник Головного управління культури і мистецтв Києва Світлана Зоріна.

За її словами, висота ялинки становитиме 35 метрів. Для її прикраси виготовлено 160 нових іграшок; іграшки розміром 1 м і 1,5 м виготовлені з пожежобезпечного матеріалу. Для ялинки також виготовлені нові гірлянди, що складаються з 1 600 ліхтариків п`яти кольорів.

Зоріна зазначила, що на заході 17 грудня очікується присутність Президента Віктора Януковича, митрополита Української православної церкви Московського патріархату Володимира та інших офіційних осіб.

За її інформацією, районні ялинки запалять 25 грудня.

Начальник Головного управління внутрішньої політики Марина Хонда додала, що з 16 грудня по 19 січня відбудеться різдвяний ярмарок.

Також, за її словами, під час запалювання ялинки 17 грудня буде ввімкнено новорічне освітлення в центрі столиці, для чого було закуплено 10 тисяч світлодіодних гірлянд протяжністю 150 км.

Крім того, 31 грудня відбудеться парад-маскарад, до якого будуть залучені професійні актори (Київська академія муніципального духового оркестру, ансамбль барабанщиків, шоу-театр на ходулях та інші).

Це буде світлова хода, до якої зможе приєднатися кожен охочий, одягнений в світловий костюм.

Також на Майдані Незалежності буде організовано лазерне шоу.

Начальник Головного управління національностей та релігій Ольга Власенко зазначила, що в період свят буде проведено різдвяний вертеп, для участі в якому прибудуть представники Луцької духовної семінарії, а завершить дійство Академічний ансамбль пісні і танцю внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ з програмою популярних пісень естради та колядок.

Відбудеться вертеп на Майдані Незалежності з боку Михайлівської вулиці.

За словами заступника голови міськадміністрації Леоніда Новохатька, цього року на проведення новорічних заходів було виділено 1,5 млн гривень.

"Якщо минулого року на всі заходи, в тому числі на тисячі подарунків від Святого Миколая (19 грудня), до 19 січня було виділено 1,4 млн гривень, то цього року - на 100 тисяч більше за рішенням Київради", - зазначив Новохатько.

Новохатько додав, що безкоштовні подарунки отримають п`ять тисяч дітей-сиріт.

Участь у заході "Новорічна ялинка", який відбудеться в Національній музичній академії ім. Чайковського, візьмуть 12 тисяч дітей.

Корреспондент

