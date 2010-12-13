Кіркоров розплакався у психіатричній клініці

У четвер, 9 грудня, співак Філіп Кіркоров повернувся з Ізраїлю, де пройшов обстеження в неврологічному відділенні клініки Тель-Авіва. На наступний день в ефірі Першого каналу в програмі Пусть говорят вийшло ексклюзивне інтерв`ю з Кіркоровим, яке Андрій Малахов взяв у артиста прямо в лікарняній палаті.

Як уже повідомлялося, під час інтерв`ю співак виглядав дуже пригніченим, і говорив, що йому "соромно жахливо" за напад на телережисера Марину Яблокову і він "не мав права робити те, що зробив".

Також він сказав, що зараз йому дуже потрібна допомога друзів. "А так виявилося, що у мене їх практично немає, ось що мене добило. Вони добивають мене ногами, спіткнувшись, вони добивають мене ногами з такою радістю! І так дорогі слова підтримки тих, хто мене не виправдовує, але вони, будучи моїми друзями, вони просто мене підтримують у цій важкій ситуації", - поскаржився Кіркоров.

Раніше прес-секретар Кіркорова Ольга Алексєєва повідомила, що ізраїльські лікарі не знайшли у співака ознак психічних захворювань, списавши інцидент з телережисером Мариною Яблоковою на нервовий зрив.

У суботу, 11 грудня, в ефірі НТВ Кіркоров заявив, що готовий до покарання у вигляді громадських робіт за напад на телережисера Марину Яблокову, і зазначив, що головним покаранням для нього може бути позбавлення можливості виступати на сцені. 12 грудня стало відомо, що Яблокова, яка звинувачує Кіркорова в побитті, погодилася піти зі співаком на мирову.

Нагадаємо, 6 грудня під час репетиції виступу на церемонії Золотий Грамофон Кіркоров у різкій формі висловив невдоволення спрямованим на нього прожектором.

Другий режисер церемонії Яблокова попросила співака дочекатися налагодження світла, однак він відповів нецензурною лайкою, підбіг до жінки і почав її бити. ЗМІ повідомляли, що потерпіла подала заяву в міліцію з проханням порушити кримінальну справу і відмовилася від мирової угоди.

Пізніше Кіркоров публічно перепросив Яблокову. Він заявив, що в жаху від події, і пояснив свою поведінку серйозною хворобою, нападами якої він страждає двічі на рік і яка супроводжується втратою пам`яті.

Корреспондент