Названі претенденти на Оскар за найкращі спецефекти

Американська кіноакадемія оголосила список з 15 картин, які можуть претендувати на Оскар в категорії Найкращі спецефекти.

Як повідомляється на офіційному сайті премії, в номінацію потрапили:

Аліса в країні чудес

Хроніки Нарнії: Підкорювач зорі

Битва титанів

Гаррі Поттер і Дари Смерті: частина1

Потойбічне

Початок

Залізна людина-2

Повелитель стихій

Персі Джексон та викрадач блискавок

Принц Персії: Піски часу

Скотт Пілігрим проти всіх

Острів проклятих

Учень чародія

Трон: Спадщина

Некерований

З цього списку буде відібрано лише п`ять фільмів, які й боротимуться за статуетку. Остаточний список претендентів у цій номінації буде оголошено в січні 2011 року. У минулому році в цій номінації переміг фільм Аватар.

Сама церемонія вручення престижної нагороди відбудеться 27 лютого 2011 року в Лос-Анджелесі в кінотеатрі Кодак. Вести її будуть Енн Хетеуей і Джеймс Франко.

Нагадаємо, 1 грудня Американська кіноакадемія оприлюднила списки короткометражних фільмів і мультфільмів, номінованих на премію Оскар.



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