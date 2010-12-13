Названі претенденти на Оскар за найкращі спецефекти
Американська кіноакадемія обрала15 картин
Американська кіноакадемія оголосила список з 15 картин, які можуть претендувати на Оскар в категорії Найкращі спецефекти.
Як повідомляється на офіційному сайті премії, в номінацію потрапили:
Аліса в країні чудес
Хроніки Нарнії: Підкорювач зорі
Битва титанів
Гаррі Поттер і Дари Смерті: частина1
Потойбічне
Початок
Залізна людина-2
Повелитель стихій
Персі Джексон та викрадач блискавок
Принц Персії: Піски часу
Скотт Пілігрим проти всіх
Острів проклятих
Учень чародія
Трон: Спадщина
Некерований
З цього списку буде відібрано лише п`ять фільмів, які й боротимуться за статуетку. Остаточний список претендентів у цій номінації буде оголошено в січні 2011 року. У минулому році в цій номінації переміг фільм Аватар.
Сама церемонія вручення престижної нагороди відбудеться 27 лютого 2011 року в Лос-Анджелесі в кінотеатрі Кодак. Вести її будуть Енн Хетеуей і Джеймс Франко.
Нагадаємо, 1 грудня Американська кіноакадемія оприлюднила списки короткометражних фільмів і мультфільмів, номінованих на премію Оскар.
Lenta.ru