Американський інститут кіно опублікував список кращих фільмів

Американський інститут кіно склав і опублікував список кращих кінокартин. Члени спеціального журі традиційно не розставляють стрічки, які сподобалися, за номерами залежно від якості роботи творців.

Усі картини списку вважаються рівними за значенням і розташовуються в алфавітному порядку.

Фантастичний тріллер британського режисера Крістофера Нолана "Початок" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, "Соціальна мережа" про історію створення "Фейсбуку" і її засновника Марке Цукерберге, анімаційна стрічка "Історія іграшок-3" увійшли до десятки кращих фільмів 2010 року.

Американський інститут кіно також відзначив роботу режисера Даррена Аронофського "Чорний лебідь" з Наталі Портман і Вайноною Райдер, біографічну драму про долю ірландського боксера "Боєць" режисера Девіда О.Рассела з Марком Уолбергом і Крістіаном Бейлом у головних ролях.

У десятку також потрапили стрічки "Дітки в порядку" американського режисера Лізи Холоденко, заснована на реальних подіях драма "127 годин" (режисер Денні Бойл, у головній ролі Джеймс Франко), нова робота актора і режисера Бена Аффлека "Місто злодіїв". Перелік замикають ремейк однойменного бойовика 1969 року "Залізна хватка", знятий братами Ітаном і Джоелем Коенамі (у ролях Джеф Бріджес і Метт Деймон) і драма "Зимові кістки" Дебри Граник.

Інститут назвав і десять кращих телевізійних серіалів. Ними в поточному році визнані "Тихий", "30 Рок", "Ходячі мертвяки", "Темпл Грандін", "Ця страшна буква "Р", "Підпільна імперія", "Пуститися берега", "Божевільні", "Хор" і "Американська сімейка". Більшість з них були удостоєні цього року найпрестижнішій в США телевізійній премії "Емі".

Список є одним з важливих показників предоскарівських настроїв і симпатій. Американський інститут кіно вшановуватиме лауреатів 14 січня 2011 року в Лос-Анджелесі.

Подробиці