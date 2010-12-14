У Мінську повісився директор Новосибірської опери

У мінському готелі "Вікторія" знайдений повішеним директор Новосибірського державного академічного театру опери і балету Руслан Єфремов, повідомляє Комсомольская правда.

- Тіло Руслана Єфремова було виявлене в зашморгу близько години дня в номері в готелі «Вікторія» 9 грудня. Даних, щоб говорити, чи було це вбивство чи ні - поки немає. Наразі слідчий відділ Мінська веде перевірку, - розповів старший помічник прокурора Мінська Сергій Балашов.

Руслан Юрійович Єфремов народився 29 січня 1971 в Омську. У 1994 закінчив факультет фізики Омського державного педагогічного університету. З 1995 працював на керівних посадах в галузях, пов`язаних з культурою.

З 1998 проходив навчання в Омському юридичному інституті МВС за фахом «юриспруденція». Йому також присвоєний кваліфікаційний атестат професійного бухгалтера Мінфіну Російської Федерації з наданням кваліфікації головного бухгалтера, бухгалтера-експерта.

З 1997-го працював в Омському академічному театрі драми, з жовтня 2001-го - перший заступник директора Новосибірського академічного театру опери і балету, а 19 вересня 2008 року призначений керівником.