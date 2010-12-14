Італійські вчені знайшли в портреті Мони Лізи закодоване послання

Італійські науковці знайшли в знаменитому портреті Мони Лізи (Джоконди) пензля Леонардо да Вінчі зашифровані літери й цифри.

За словами президента італійського Національного комітету культурної спадщини Сільвано Вінчеті, в очах Джоконди промальовані найдрібніші букви й цифри. "Їх важко помітити неозброєним поглядом, проте за допомогою збільшувального скла знаки стають помітні", - заявив він.

Вінчеті уточнює, що в правій зіниці Мони Лізи можна розгледіти латинські літери, які, ймовірно, мають стосунок до ініціалів Леонардо да Вінчі. У лівому оці літери прочитати важко, і їх поки точно назвати не можуть.

Також фахівці не виключають, що літерами можуть бути позначені цифри, як це робилося в Середньовіччі. Так, наприклад, позаду Джоконди – в арковому зведенні мосту – помітне число 72. Щоправда, на думку експертів, сімка може бути й літерою L.

Як повідомляє The Daily Telegraph, тлумачення цих знаків поки не розкрите. Зараз фахівці намагаються розкодувати знаки з очей Мони Лізи.

Нагадаємо, раніше професор психології Флоріан Хуцлер з зальцбурзького Центру нейрокогнітівних досліджень заявив, що розшифрував секрет посмішки Мони Лізи. За його словами, знаменита картина Леонардо да Вінчі викликає у глядача оптичну ілюзію – вираз обличчя Джоконди змінюється залежно від того, на яку частину обличчя дивитися.

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