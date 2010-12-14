Завтра в Києві відкриваються три нові станції метро

Уже завтра, 15 грудня, влада повинна відкрити три станції метро на Теремки і останній з`їзд розв`язки на Московській площі, пише газета Сегодня.

Як повідомляє видання, нова схема руху наземного громадського транспорту і система підземних переходів потребує доопрацювання.

Довгоочікувана розв`язка на Московській площі дійсно істотно полегшила дороги, пише видання.

"Якщо до відкриття на Голосіївському проспекті вранці фіксували затори в два кілометри, то вони там зникли повністю. Також розвантажилися прилеглі вулиці: на Кайсарова, яка раніше "стояла" через тих, хто об`їжджав площу, тепер помітно порожньо", - сказав аналітик Яндекс-Затори Леонід Медніков.

Водії теж задоволені новою розв`язкою. "Пролітаю Московську за хвилини, а раніше витрачав не менш ніж півгодини дорогою на роботу. Дякувати, світлофори прибрали, і пішоходи не ганяють через магістралі", - сказав таксист Юрій Кузнєчіков.

Однак, як зазначає видання, автомобілістам на Московській навіть після відкриття останнього з`їзду не буде вистачати лівого повороту з проспекту 40-річчя Жовтня на Червонозоряний.

Як пише Газета по-киевски, зупинки тепер далеко від ринку та автовокзалу, переходів багато, а покажчиків немає. На ділянці розв`язки завдовжки трохи більш ніж 500 м проектувальникам вдалося вмістити п`ять підземних переходів, ніяк не пов`язаних один з одним. Виходів на поверхню - понад десяток, всі обладнані пандусами, дахом - інакше в наші дні не будують. Щоб потрапити з метро на ринок, доведеться пройти через два підземні переходи. Виходи з сусідніх переходів розташовані всього в декількох десятках метрів один від одного - але з`єднати всі переходи тунелями, уникнувши сходинок вгору-вниз, не вийшло.

Водночас, нові станції метро Деміївську, Голосіївську та Васильківську до прийому пасажирів готують ретельно.

"Зараз там все миють, підмітають. Вестибюлі закінчені", - говорить керівник прес-служби Київметробуду Валентин Кейбіс. Вже кілька днів новими коліями курсують потяги. "Ходять туди-сюди, звикають до колій", - розповів Кейбіс.

Між тим, підземний перехід під Голосіївським проспектом у станції метро Голосіївська вчасно не закінчать - перехід обіцяють до Нового року. Інтервали між поїздами на станціях будуть 2-3 хвилини. Для цього на синю гілку скерують 50 додаткових вагонів. А Київпастранс поміняє маршрути транспорту.

"Ми готуємо кілька маршрутів, які з`єднають Теремки з новими станціями метро. Зараз ми продовжуємо розрахунки", - сказав гендиректор Микола Ламбуцький.

Видання зазначає, що скорочень безлічі маршрутів транспорту до площі не буде. Всі автобуси з пр. Науки, і 42-й тролейбус залишаються на Либідській. Щоправда, 42-й тепер буде заїжджати на сусідню розв`язку на проспекті Науки. Крім того, тепер тролейбуси і маршрутки за маршрутом в центр не зупиняються на Московській площі. Замість цього потрібно йти пішки від зупинки вул. Батюка до переходу метро, а від нього ще з допомогою двох переходів добиратися до ринку, зазначає видання.

Нагадаємо, у листопаді Президент Віктор Янукович відкрив рух естакадою на Московській площі з бульвару Дружби Народів на проспект 40-річчя жовтня в обох напрямках.



