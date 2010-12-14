Притулок для тварин під Києвом розмалювали графіті

Стіни будівлі притулку для тварин у Бородянці розмалювали графіті, пише газета Сегодня.

Як повідомляє видання, павільйони притулку безкоштовно розмалювали художники-волонтери.

Як розповів один з художників Ігор Мороз, основним сюжетом графіті на стінах притулку для тварин стала історія з мультфільму Жив був пес.

"Яскраві фарби і затишний краєвид сільських будиночків, а також веселі персонажі мультфільму, який полюбився багатьом, відразу ж пожвавили територію притулку", - пише видання.

Нагадаємо, в жовтні у Києві стартував фестиваль стріт-арту, мета якого розмалювати непоказні стіни звичайних будинків творами графічного мистецтва.

Корреспондент