У Берліні відкрилися Дні українського кіно

Сьогодні, 14 грудня, в Берліні розпочинаються Дні українського кіно, які триватимуть до 18 грудня.

Захід організовано Українським кіноклубом у Берліні за сприяння Посольства України в Німеччині.

Керівник Українського кіноклубу в Берліні Олександра Бінерт повідомила, що буде показано фільми, що відображають українсько-німецькі кінематографічні зв`язки, а також сучасне українське кіно.

Як повідомляє Укрінформ, відкриття відбудеться показом стрічки із золотого фонду української кінокласики Земля (1930, версія 1971 року) Олександра Довженка. "У Берліні після прем`єри 1930 року німецькі кінокритики назвали цю картину "кіноепосом незрівнянної ліричної краси", - зазначила організатор заходу. Показ фільму буде супроводжуватися грою німецького піаніста Гідеона Шперлінга.

У четвер, 16 грудня, в Берлінському музеї кіно і телебачення буде показано фільм Сальто-мортале (1931 року) німецького режисера Евальда Андре Дюпона з київською актрисою Ганною Стен у головній ролі. "Ганна Стен зробила блискучу кар`єру в радянському кіно, а в Берліні наприкінці 20-х і на початку 30-х років минулого століття знімалася у видатних німецьких режисерів", - повідомила керівник Українського кіноклубу.

Сучасний український кінематограф представлено на кіноднях двома фільмами. Стрічка Олеся Янчука Владика Андрей (2008 рік) про неоднозначну історичну постать Митрополита Андрея Шептицького продовжить кінофорум у п`ятницю, 17 грудня.

Через день берлінській публіці буде продемонстрована картина Сергія Маслобойщикова Шум вітру (2002 рік), в якій йдеться про пошуки українською інтелігенцією свого місця в епоху соціальних змін. Усі покази відбуватимуться мовою оригіналу з англійськими субтитрами і будуть супроводжуватися вступним словом кінознавців і дискусіями. Вхід вільний.

Корреспондент



