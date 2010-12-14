МПА СНД підтримає «Парк Київська Русь» у наступному році

Міжпарламентська асамблея країн СНД у 2011 році підтримає проведення четвертого міжнародного фестивалю культури та історії «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області).

Про це у коментарі УНІАН заявив генеральний секретар - керівник секретаріату Ради Міжпарламентської асамблеї держав – учасниць СНД Михайло КРОТОВ, посилаючись на постанову Ради МПА СНД, підписану головою Ради Сергієм МІРОНОВИМ.

Як уточнив М.КРОТОВ, проект «Парк Київська Русь» підтримує Постійна комісія Міжпарламентської асамблеї країн СНД з культури, інформації, туризму і спорту.

Зокрема, комісією ухвалено рішення надавати підтримку у проведенні фестивалів, в яких беруть участь клуби історичної реконструкції, музичні і театральні колективи з України, Росії, Білорусі та інших країн СНД.

«Роль і значення Києва у країнах Співдружності – особливі. Це столиця давньоруської держави і цивілізації східних слов`ян. «Парк Київська Русь» відтворює період, коли Русь прийняла православ`я. Для Росії, України, Білорусі та інших країн – це дуже важливий період. Крім того, відомо, що Київ мав зв`язки з народами Поволжя, з азіатськими народами – це ключова лінія у плані спільної історії», - заявив М.КРОТОВ.

Кажучи про підтримку проекту «Парку Київська Русь», представник Міжпарламентської асамблеї відзначив його популярність серед клубів історичної реконструкції і творчих колективів Росії, Білорусі, усіх країн СНД.

«Молоді, яка бере активну участь у фестивалях, турнірах, стає все більше. Парк пропагує інтерес до нашої історії через історію Київської Русі», - відзначив М.КРОТОВ.

За його словами, у Міжпарламентській асамблеї країн СНД ухвалене рішення направляти свої делегації на фестивалі «Парку Київська Русь» в 2011 році і надавати призи переможцям різних турнірів.

«Цього року наші делегати приїжджали у відтворюваний в Парку Київський Дитинець, брали участь у заходах. Не всякий проект одержує підтримку Міжпарламентської асамблеї. Ми підтримуватимемо такі проекти, оскільки вважаємо, що це підтримка нашої спільної історії», - підсумував М.КРОТОВ.

У свою чергу автор проекту «Парк Київська Русь», президент добродійної організації «Слов`янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО відзначив, що таке співпраця принесе користь як Україні, так і всім країнам СНД, оскільки Парк – унікальний майданчик для культурного діалогу між народами України і Співдружності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь», у 2011 році в Центрі культури і історії заплановано проведення близько 10 фестивалів. Тематику нового фестивального року організатори планують презентувати на початку лютого 2011 року.