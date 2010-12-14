Психіатри: Кіркоров прикидається божевільним

Психіатри вивчили інтерв`ю російського співака Філіпа Кіркорова і дійшли висновку, що хвороба, про яку заявляє співак, - не більш ніж гра.

Про це заявив Раміль Гарифуллін - відомий психолог і психотерапевт, один з перших у Росії авторів книг з психології маніпуляції, керівник психоаналітичної асоціації Татарстану.

"Філіп - гравець. Я проаналізував усі його інтерв`ю після побиття Марини (Яблокової - ред.) і можу впевнено сказати, що Кіркоров грає, він чудово маніпулює громадською думкою", - заявив Раміль Гарифуллін.

"Вся та бурхлива діяльність, яку режисують він сам і його адвокати, спрямована на те, щоб його визнали неосудним, щоб уникнути відповідальності і не потрапити в місця не настільки віддалені", - вважає психіатр.

Експерти-психіатри, які не раз переглянули кадри, на яких Філіп розповідає про те, що трапилося, встановили: 43-річний артист страждає лише від манії величі.

Тим часом Кіркоров знову з`явився на публіці. Через тиждень після скандалу з побиттям Марини Яблокової співак вийшов у світ - на концерт на честь ювілею Анастасії Волочкової, який відбувся в Кремлі. Артист привітав балерину і заспівав для неї. Реакція публіки на появу Кіркорова була неоднозначною.

Нагадаємо, 6 грудня під час репетиції виступу на церемонії Золотий Грамофон Кіркоров у різкій формі висловив невдоволення спрямованим на нього прожектором. Другий режисер церемонії Яблокова попросила співака дочекатися налагодження світла, однак він відповів нецензурною лайкою, підбіг до жінки і почав її бити. ЗМІ повідомляли, що потерпіла подала заяву в міліцію з проханням порушити кримінальну справу і відмовилася від мирової угоди. Пізніше Кіркоров публічно попросив вибачення у Яблокової. Він заявив, що шокований подією, і пояснив свою поведінку серйозною хворобою, від нападів якої він страждає двічі на рік і яка супроводжується втратою пам`яті.

9 грудня співак Кіркоров повернувся з Ізраїлю, де пройшов обстеження в неврологічному відділенні клініки Тель-Авіва. Наступного дня в ефірі Першого каналу в програмі Нехай говорять вийшло ексклюзивне інтерв`ю з Кіркоровим, яке Андрій Малахов взяв у артиста прямо в лікарняній палаті. Під час інтерв`ю співак виглядав дуже пригніченим, і говорив, що йому "жах як соромно " за напад на телережисера, і що він "не мав права робити те, що зробив".

Корреспондент із посиланням на Сегодня, Life News

