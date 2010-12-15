На Співочому полі водитимуть хороводи з ведмедем і скоморохами

Центр культури і мистецтва «Парк Київська Русь» до Новорічних і Різдвяних свят презентує в столиці, на Співочому полі, серію театральних вистав, які розповідають про життя давніх слов`ян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, показ вистав заплановано на 19 і 25 грудня, а також 7 і 8 січня. Події відбудуться в рамках ярмарку «Зимова казка», що відбудеться на Співочому полі з 18 грудня по 23 січня.

«Колоритні персонажі, ігри і забави давніх слов`ян - все це чудово доповнить програму ярмарку. Актори «Парку Київська Русь» представлять глядачам виставу, яка порадує киян і гостей столиці», - сказав автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

За його словами, театральні постановки будуть наповнені іграми, фольклорними традиціями.

Всі бажаючі зможуть сфотографуватися з легендарними героями Київської Русі, приміряти багатирський плащ, військовий шолом, випробувати себе в багатирських забавах. Також гості свята зможуть водити хоровод з ведмедем і скоморохами, взяти участь в конкурсах і одержати сувеніри.

Кажучи про ярмарок, в Парку відзначили, що цього року організатори заходу - Київська міська адміністрація і «Київзеленбуд» - підготували для киян і гостей столиці найбільшу в Європі крижану гору. Також працюватимуть каток, майстер-класи з вирізування крижаних скульптур, конкурси для дітей і дорослих, «Дитяче містечко» з каруселями і аніматорами.

У новорічну ніч на Співочому полі планується провести дискотеку; напередодні Різдва Олег СКРИПКА покаже свій «Вертеп»; на Старий Новий рік виступить театр двійників; 22 січня відбудеться концерт групи «ТІК».

Основна ідея заходу - відродити традиції народних гулянь і святкувань Дня Святого Миколая, Нового року, Різдва і Хрещення.

Подробиці про ярмарок «Зимова казка» можна дізнатися на сайті www.lidshow.org.ua