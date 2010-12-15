Інтер купив у росіян документальний цикл про Сталіна і Берію

Російська кінокомпанія Амедіа продала українському телеканалу Інтер і білоруському Першому каналу права на телевізійний показ циклу документальних драм.

Про це повідомляє МедіаБізнес із посиланням на Content Report.

У цикл входять шість картин, які з`являться в українському та білоруському ефірі на початку наступного року. Повний цикл документальних проектів Амедіа вже подивилися глядачі Казахстану.

В основу циклу лягли яскраві політичні події, явища і персони ХХ століття. У картинах використано приблизно 10% документальної хроніки, решта - ігрова реконструкція.

У цикл увійшли наступні проекти: Тухачовський. Змова маршала, Земля обітована від Йосипа Сталіна, І до них примкнув Шепілов, За крок від третьої світової, Обізнане джерело в Москві, Берія. Програш.

Нагадаємо, телеканал К1, що також входить до групи Інтер, у понеділок, 13 грудня, запустив історичний проект, який веде скандально відомий письменник Олесь Бузина.

МедіаБізнес