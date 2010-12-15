Friskies показав життя очима котів

Американський виробник котячого корму Friskies представив чотирихвилинне відео Котячі щоденники: Перший у світі фільм, знятий котами.

Відео демонструє кадри, зняті в будинках США від Каліфорнії до Нью-Йорка кількома котами за допомогою HD-камер, прикріплених до нашийника.

Життя кішок, судячи з фільму - це інші кішки, господарі, їх будинки і діти, ігри, корм і спостереження за навколишнім світом.

Режисером стрічки виступив Ерік Денно, який разом з монтажером вибрав з багатьох годин відзнятого матеріалу найкращі кадри для чотирихвилинного відео.

"Бренд Friskies вирішив розповісти про чарівний світ котів абсолютно новим способом. Ми хотіли, щоб всі подивилися на котів як на унікальних створінь і полюбили їх такими - так само, як і з задоволенням подивилися на те, як ці вихованці бачать своє оточення, - наводить AdMe. ru слова Даніеля Хенке-Ціленті, старшого бренд-менеджера Friskies. - Щоб дати котам можливість заявити про себе повною мірою, ми зробили їх зірками їхнього власного фільму, наслідуючи істинні голлівудські традиції".

Скорочена версія фільму буде показуватися в деяких кінотеатрах США з 10 до 23 грудня.

Нагадаємо, у вересні шведська компанія IKEA випустила у Великобританії рекламу, в якій запустила погуляти близько 100 котів по своєму магазину меблів і товарів для дому.

ADME.ru