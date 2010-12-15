Заявки на участь у «Їли-пили-2010» подали більше 20 кулінарних фестивалів

Більше 20 фестивалів подали заявки на представлення у рейтингу кулінарних (гастрономічних) фестивалів та свят в Україні “Їли-пили-2010”, що його формують агентство УНІАН та туристичний Інтернет-проект “Тут и там”.

Про старт цього проекту було оголошено 6 грудня цього року на прес-конференції в УНІАН, а переможців рейтингу планувалось оголосити 15 грудня.

Відтоді, як повідомив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, для представлення в рейтингу надійшли заявки та заповнені анкети від організаторів більш ніж 20 фестивалів та свят, і інформація продовжує надходити. Враховуючи інтерес до рейтингу, його організатори вирішили продовжити термін прийняття заявок до 20 грудня. Відповідно, переможців рейтингу буде оголошено 23 грудня.

Як зазначив О.ХАРЧЕНКО, географія, масштаб та креативність організаторів фестивалів приємно вразили ініціаторів проведення рейтингу. “В таких святах часто беруть участь багато тисяч учасників, встановлюються вражаючі рекорди, народжуються цікаві шоу, а атмосфера свят є надзвичайно теплою та домашньою. Чи не найбільшою популярністю користуються фестивалі борщу та сала, а скажімо, на Закарпатті, проводяться по-своєму унікальні свята, присвячені національним стравам різних народностей, що проживають тут”. Поза сумнівом, переконаний головний редактор агентства, рейтинг сприятиме популярності таких свят, люди їхатимуть туди, де вміють цікаво відпочивати та проводити час.

Як повідомлялось, рейтинг кулінарних (гастрономічних) фестивалі та свят формується агентством УНІАН та туристичним Інтернет-проектом “Тут и там”. Організаторам свят та фестивалів запропоновано надати інформацію за 10 критеріями - скільки років фестивалю чи святу, як багато гостей та учасників взяли участь у ньому, якою була географія фестивалю, які рекорди було встановлено та які “фішки” запропонували організатори публіці (з повним переліком критеріїв можна ознайомитися за адресою http://www.unian.net/files/1292148681.doc).

Участь зможуть взяти всі бажаючі, всі заявки буде розглянуто. Відповідно, після отримання та опрацювання інформації, учасники рейтингу будуть коротко представлені на сайті УНІАН (http://www.unian.net), і більш розлого – на туристичному “Тут и там” (http://tutitam.com.ua).