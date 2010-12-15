Скарлетт Йоханссон розлучається з чоловіком

Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон і канадський актор Райан Родні Рейнолдс оголосили про розлучення.

"Після довгого і уважного розгляду ситуації з обох сторін, ми вирішили припинити наш шлюб. Ми починали наші стосунки з кохання, з коханням і добрими почуттями ми завершуємо їх", - йдеться в офіційній спільній заяві пари.

Скарлетт і Райан сподіваються, що журналісти будуть поважати їхнє право на приватне життя.

26-річна актриса повідомила, що на їх з чоловіком стосунках позначилися напружені знімальні графіки, повідомляє журнал People.

За даними видання, актори вирішили розлучитися ще півроку тому, ініціатором розриву була Йоханссон. Тоді актриса почала пошук квартири в Нью-Йорку.

Йоханссон відома за фільмами Труднощі перекладу і Вікі Крістіна Барселона. Серед новітніх фільмів з її участю називається картина Месники (The Avengers), вихід якої заплановано на 2012 рік.

34-річний Рейнолдс прославився завдяки фільмам Люди Ікс: початок. Росомаха та Король вечірок. У 2011 році на екрани вийде фільм за участю Рейнолдса Зелений ліхтар.

Нагадаємо, що в листопаді 2010 року журнал People назвав Рейнолдса найсексуальнішим чоловіком у світі.

Йоханссон і Рейнолдс одружилися у вересні 2008 року, на церемонії одруження перебували тільки найближчі друзі та родичі пари.

Lenta.ru

