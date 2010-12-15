Скарлетт Йоханссон розлучається з чоловіком
На стосунках позначилися знімальні графіки
Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон і канадський актор Райан Родні Рейнолдс оголосили про розлучення.
"Після довгого і уважного розгляду ситуації з обох сторін, ми вирішили припинити наш шлюб. Ми починали наші стосунки з кохання, з коханням і добрими почуттями ми завершуємо їх", - йдеться в офіційній спільній заяві пари.
Скарлетт і Райан сподіваються, що журналісти будуть поважати їхнє право на приватне життя.
26-річна актриса повідомила, що на їх з чоловіком стосунках позначилися напружені знімальні графіки, повідомляє журнал People.
За даними видання, актори вирішили розлучитися ще півроку тому, ініціатором розриву була Йоханссон. Тоді актриса почала пошук квартири в Нью-Йорку.
Йоханссон відома за фільмами Труднощі перекладу і Вікі Крістіна Барселона. Серед новітніх фільмів з її участю називається картина Месники (The Avengers), вихід якої заплановано на 2012 рік.
34-річний Рейнолдс прославився завдяки фільмам Люди Ікс: початок. Росомаха та Король вечірок. У 2011 році на екрани вийде фільм за участю Рейнолдса Зелений ліхтар.
Нагадаємо, що в листопаді 2010 року журнал People назвав Рейнолдса найсексуальнішим чоловіком у світі.
Йоханссон і Рейнолдс одружилися у вересні 2008 року, на церемонії одруження перебували тільки найближчі друзі та родичі пари.
Lenta.ru