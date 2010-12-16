ЗМІ: над україно-російським посібником з історії працює "таємна комісія"

Над підготовкою спільного україно-російського посібника з історії працює комісія про склад якої та її роботу немає жодної інформації.

Про це в інтерв’ю газеті «День» заявив кандидат історичних наук Владислав ГРИНЕВИЧ, який брав участь у нещодавній зустрічі українських і російських істориків.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо окремої комісії, яка займається написанням спільного посібника, В.ГРИНЕВИЧ зазначив: «Так, ця комісія існує, але вона не працює в рамках Інституту історії України. Тому жодної інформації про те, як працює ця комісія, хто входить до її складу, немає».

Також історик припускає, що певна група осіб вже активно працює над посібником, однак цим не займається офіційна спільна комісія, сформована на базі Інститут історії України та Інституту загальної історії РАН.

«Ми мали змогу неодноразово переконатися в тому, що нинішня влада працює кулуарно, коли про важливі для суспільства питання ми дізнаємося за день чи два до їхнього оголошення. Тому не виключено, що, наприклад, завтра ми дізнаємося, що такий посібник вже створено, хоча його ніхто і не обговорював», - сказав В.ГРИНЕВИЧ.

Він вважає, що в такому підручнику буде представлена одна ідентичність, яку можна назвати україно-російською чи україно-радянською, але аж ніяк не українською.

«Люди, які безпосередньо займаються українською гуманітарною політикою, мають вузькопартійні інтереси. Вони обстоюють інтереси меншості в Україні, яка зорієнтована на Росію, на її цінності, спільні інтеграційні проекти», - резюмував кандидат історичних наук.