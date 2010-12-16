Сандра Баллок стала "Жінкою року" за версією журналу People

Американський журнал People, що спеціалізується на новинах з життя знаменитостей, склав рейтинг головних героїв 2010 року. В список потрапили актори, музиканти, політики і багато інших.

Перше місце в списку видання присудило актрисі Сандрі Баллок, яка була удостоєна титулу "Жінка року". Журнал обгрунтував свій вибір тим, що 2010 рік склався для артистки неоднозначно і виявився дуже насиченим як в професійному, так і в особистому плані.

Так, в березні Баллок отримала премію "Оскар", проте незабаром після цього в акторки розладналася особисте життя - вона розлучилася з чоловіком Джессі Джеймсом, який був викритий в подружній зраді. Незадовго до того, як пара офіційно оформила розлучення, Сандра Баллок усиновила хлопчика з Нового Орлеана. У серпні 2010 року Баллок була визнана найбільш високооплачуваною актрисою Голлівуду.

Крім Баллок, у рейтинг також потрапили Анджеліна Джолі і Бред Пітт, названі "Гламурними батьками року", а також акторка Наталі Портман, яку визнали "Перлиною екрану". Крім того, в список потрапив актор Мел Гібсон (його відзначили як антигероя - за скандальний розрив зі своєю коханою Оксаною Григор`євою).

ТСН